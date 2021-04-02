وزارة الدفاع التونسية تعلن إجراء تدريب بحري مشترك مع اليونان

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية، الجمعة أنه في إطار التعاون العسكري التونسي اليوناني، تم تنفيذ تدريب بحري مشترك في السواحل الشمالية لتونس.

وشارك في التدريب – بحسب بيان علي الصفحة الرسمية – من الجانب التونسي خافرة سريعة، وفريق من طلائع البحرية، وشارك من الجانب اليوناني الباخرة العسكرية "HS SALAMIS F 455 ".

ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون المشترك، والتدريب على التنسيق في مواجهة الأعمال غير المشروعة بالبحر، ومجال المراقبة البحرية، والبحث والإنقاذ.

