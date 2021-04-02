رئيس حزب القوات اللبنانية يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الجمعة إصابته بفيروس (كورونا).

وقال جعجع -في بيان- إنه شعر بعوارض طفيفة عقب مشاركته في احتفالية أسبوع الآلام (وفق التقويم الغربي) التي نُظمت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية، الأمر الذي دعاه إلى الخضوع للفحص المخبري (بي سي آر) بعدما استمرت العوارض لمدة 3 أيام متواصلة، حيث جاءت نتيجة الفحص إيجابية لتكشف عن إصابته بالفيروس.

وأكد جعجع أنه بصحة جيدة للغاية، وأن العوارض الطفيفة للإصابة بفيروس كورونا بدأت بالزوال، داعيا جميع من شاركوا في الاحتفالية إلى الخضوع لفحص (بي سي آر) للاطمئنان على صحتهم.

