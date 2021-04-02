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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إضاءة المنشآت التعليمية بـ«الأزرق» احتفالًا باليوم العالمي للتوحد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:46 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أنارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقر ديوان عام الوزارة وجميع منشآتها باللون الأزرق مساء اليوم، احتفالًا باليوم العالمي للتوحد، في ضوء الاهتمام بالأطفال ذوي القدرات الخاصة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، جميع المديريات التعليمية بإنارة المنشآت التعليمية باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل سنويًا كما حددته هيئة الأمم المتحدة.

ويتضمن برنامج احتفال الوزارة باليوم العالمي للتوحد، تقديم كلمة عن التوحد في الإذاعة المدرسية يوم السبت بجميع مدارس التعليم العام والفني لتوعية الطلاب بخصائص زملائهم من ذوي التوحد خاصة مع اتجاه الوزارة نحو الدمج الشامل.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد (القرار 13962) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008.

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