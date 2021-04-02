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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا لتطعيم السكان تحت 60 عامًا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:08 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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علقت وزارة الصحة الهولندية، اليوم الجمعة استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية ضد فيروس كورونا لتطعيم السكان الذين تحت 60 عاما من عمرهم.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن وزير الصحة هوجو دي يونجي أصدر بعد مشاورات مع المؤسسات الصحية المعنية، قرارا لتعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" على البالغين أقل من 60 عاما بسبب آثار جانبية محتملة نابعة عنه، بينها تجلط الدم الشديد حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية.
وأوضحت التقارير أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إلغاء حوالي 10 آلاف عملية تلقيح مخطط لها.
وسبق أن أفاد مركز "Lareb" الخاص برصد الآثار الجانبية للقاحات، بوفاة سيدة في هولندا بسبب انصمام رئوي بعد تلقيها مصل "أسترازينيكا".

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