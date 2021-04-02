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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية كوريا الجنوبية يصل الصين لعقد محادثات مع نظيره الصيني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:45 م
جونغ أوي-يونغ
جونغ أوي-يونغ
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وصل وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ أوي-يونغ، إلى الصين، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، حول العلاقات الثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والعالمية.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه من المقرر أن يعقد الوزيران اجتماعهما الأول وجهًا لوجه منذ تولي "جونغ" منصبه في مدينة "شيامن" بجنوب شرق الصين غدًا السبت، وسط تجدد التوترات بعد إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية قصيرة المدى، وتصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة.
وتأتي المحادثات بعد لقاء "جونغ" مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في سول في مارس الماضي، لتعميق العلاقات الثنائية والتعاون في دفع أجندة السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وقبل مغادرته البلاد، قال "جونغ" - وفقا لـ (يونهاب) - إن التعاون مع الصين مهم للغاية من أجل إحراز تقدم في جهود سول لتعزيز السلام الدائم في شبه الجزيرة المنقسمة، مضيفا "تسير المحادثات بين سول وبكين بشأن هذه المسألة جيدًا إلى حد ما، وأتوقع أن تتم مناقشة هذا الموضوع نظرًا لأهمية استمرار أداء الصين لدورها البناء".
وفي اجتماع السبت، من المتوقع أن يناقش "جونغ" و"وانغ" التعاون في منع تصعيد التوترات الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا للصواريخ الباليستية، والتبادلات رفيعة المستوى، والاستعدادات لفعاليات الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الثنائية في العام المقبل، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالتنافس الصيني الأمريكي، حيث تسعى واشنطن لتوحيد الصفوف مع كوريا الجنوبية واليابان وشركائها الآخرين لتعزيز قيادتها الإقليمية ومعارضة سياسات الصين بشأن "هونغ كونغ" و"شينجيانغ" وبحر الصين الجنوبي.

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