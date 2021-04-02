رئيس الأركان الجزائري يشهد تدريبا بالذخيرة الحية

شهد الفريق السعيد شنڨريحة رئيس الأركان الجزائري، اليوم الجمعة، تدريبا بالذخيرة الحية في ولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، فإن الفريق شنقريحة خلال زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست شهد تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية (تحدي تيريرين 2021)، الذي يندرج في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2020-2021.

وقال البيان إن الفريق شنقريحة تابع عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات من مختلف القوات البرية والجوية والدفاع الجوي، تتقدمها طائرات الاستطلاع بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالٍ يعكس جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال إدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأضاف أن هذا التدريب يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية للوحدات، فضلا عن تدريب القادة والكوادر على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.