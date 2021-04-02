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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يسجل 2963 إصابة بكورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:27 م
الصحة اللبنانية
الصحة اللبنانية
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 474 ألفا و925 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة – في بيان، اليوم – إلى تسجيل 60 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6 آلاف و346 حالة، في حين يرقد 925 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 253 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.
وذكرت أن عدد الفحوص المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21 ألفا و489 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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