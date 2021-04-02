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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: فحص ٨٥٠ سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:34 م
مبادرة دعم صحة المرأة
مبادرة دعم صحة المرأة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة المصرية لـ ٨٥٠ سيدة من المشرفات والعاملات بدور الأيتام، بالمجان تحت شعار (100 مليون صحة) من خلال ٤٨٨ من الفرق الطبية بمديريات الصحة في محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار مجاهد إلى دور فرق التواصل المجتمعي في التواصل الميداني مع المواطنين، للتعريف بمبادرات الصحة العامة وكافة خدمات وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحتهم بشكل دوري، حيث يساهم ذلك في حصول المواطن على حقه في الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم.

وتابع مجاهد أن دور فرق التواصل المجتمعي يتمثل في تحديد احتياجات المجتمع من المعلومات وتطوير خطة الاتصال وفقًا لذلك، بالإضافة إلى تسهيل تصميم وتنفيذ تدريبات التواصل المجتمعي للمثقفين الصحيين، وتوثيق وجمع البيانات، وتصميم نموذج التواصل المجتمعي المتوافق مع الأهداف العامة لوزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن ذلك سوف يساهم في التيسير على المواطنين في تلقي الخدمات الطبية، لتحسين الصحة العامة لكافة فئات الشعب المصري.

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