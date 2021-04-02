النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حريق شقة أوسيم.. وتطلب التقرير الجنائي

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثث 4 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في أوسيم، بعد اشتعال النار بشقة يقطنون بها فى منطقة أوسيم، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب انتشار الدخان الكثيف.وطلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص آثار الحريق، لمعرفة أسباب اشتعال النيران، ومصدرها.وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع شاب، وزوجته، وابنتيهما، تم السيطرة على الحريق، ونقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى.وكشفت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال، أن ماسا كهربائيا أدى إلى اشتعال الحريق بالشقة، ونتيجة لمحاصرة الدخان للضحايا تعرضوا لاختناق نتج عنه مصرعهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.