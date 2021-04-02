«المستثمرين»: الصناعة تنتعش بفضل إجراءات البنك المركزي منذ جائحة كورونا

قال المهندس أسامة حفيلة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الصناعة المصرية شهدت حالة من الانتعاش بفضل إجراءات البنك المركزي منذ جائحة كورونا لدعم قطاعي الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف حفيلة في تصريح لــ"الدستور"، أن منتجات المصانع تحتاج إلى تسويق جيد داخل وخارج مصر خاصة في ظل جائحة كورونا التي تشهدها دول العالم، لذا اعتزم اتحاد المستثمرين فكرة إنشاء موقع خاص بالتسويق الإلكتروني.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إلى أن دول العالم أصبحت تبيع منتجاتها عبر المنصات الالكترونية، وذلك بهدف تحقيق الربح والترويج للمنتجات بسهولة وبسرعة، متوقعًا أن التسويق الإلكتروني يحدث طفرة في قطاع التجارة خلال الفترة المقبلة.