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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ1550 طفلًا في 66 دار أيتام

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:41 م
خدمات طبية
خدمات طبية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية ورفع الوعي الصحي المجتمعي لـ1550 طفلًا، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية بمجال الصحة العامة، اليوم، داخل دور الأيتام على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن 27 فريقًا للتواصل المجتمعي التابعين لوزارة الصحة والسكان قاموا بمرافقة وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة للمرور على 66 دارًا للأيتام على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه تمت مشاركة الأطفال الاحتفال السنوي وتوزيع الهدايا، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية عن التغدية السليمة للأطفال واتباع السلوكيات الصحية السليمة، وتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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