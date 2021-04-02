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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يحتفل بيوم اليتيم.. والطيب يوجه بصرف مبالغ مالية للأيتام (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:26 م
الأزهر يحتفل بيوم
الأزهر يحتفل بيوم اليتيم
أميرة العناني
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نظم قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الجمعة، احتفالية "الأزهر عائلتكم"، بمناسبة "يوم اليتيم"، والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، وذلك بمعهد العلوم الإسلامية بالتجمع الأول، بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف.

وتضمنت الاحتفالية التي بدأت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، فقرات ثقافية، وعروضا مسرحية، وإنشادًا ديني، وورشًا فنية وطباعة للأطفال، ومسابقات في الخط العربي، والألعاب الرياضية، وتوزيع هدايا على الطلاب المشاركين.

وخلال كلمته بالاحتفالية، نقل  فضيلة الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء؛ تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للأطفال، مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر وجه بصرف مبلغ مالي لكل طفل يتيم شارك بالاحتفالية، مؤكدًا أن اليتامى مدخل لكل خير، وأن الإحسان إليهم صورة من أعظم صور البر ودليل على الصدق والتقوى في نفوس من يحسن إليهم.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أننا في أمس الحاجة إلى اليتامى، وليس هم من يحتاجون إلينا، لنكون في معية الرسول الكريمﷺ في الجنة، فهو القائل"أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما"، مؤكدا أن الإسلام أول من كرم اليتيم وأعلى من قدره، فذكرهم الله في مواضع عديدة في القرآن الكريم منها قاله تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، البقرة(220).

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