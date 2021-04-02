«116 صوتا».. ضياء رشوان يتقدم في 10 لجان بالإسكندرية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج عدد من اللجان الفرعية بانتخابات نقابة الصحفيين، تقدم ضياء رشوان المرشح على مقعد النقيب بفارق ١١٦ صوتًا عن منافسه رفعت رشاد بعد فرز ١٠ لجان.وحصل ضياء رشوان على ٤٩٥ صوتا مقابل ٤٧٨ لرفعت رشاد بفارق ١١٦ صوتا.وجاءت النتائج بعض اللجان على النحو التالي:لجنة ١٨: ٥٦ ضياء مقابل ٤٦ رفعت رشادلجنة ١٧: ٥٠ ضياء مقابل ٤١ رفعتلجنة ٢٣: ٧١ ضياء مقابل ٤٣ رفعتلجنة ٦: ٦٣ ضياء مقابل ٥٧ رفعتلجنة ٨: ٨١ ضياء مقابل ٧٤ رفعتلجنة٧: ٥٩ ضياء مقابل ٥٦ رفعت