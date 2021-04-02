الأحد.. عرض «أحلام شتوية» على مسرح الشمس بالحديقة الدولية

يفتتح المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الجديد "أحلام شتوية" لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح يوم الأحد المقبل فى السابعة مساء، والمسرحية عبارة عن مشروع مسرحي لـ ٦ عروض مسرحية تقدم على مدار شهر.وتقدم الفرقة كل ١٠ أيام عرضين، باستخدام أسلوب فيلمسرح الذى يمزج بين المسرح وأفلام الرسوم المتحركة والعروض الستة من تأليف وأشعار محمد عبد الحافظ ناصف واخراج يوسف أبو زيدوصرحت الفنانة وفاء الحكيم مدير عام فرقة الشمس والمشرف العام على المشروع أن أسلوب العروض الستة يعتمد على أسلوب الفيلمسرح الذى يمزج بين فيلم الرسوم المتحركة والمشاهد المسرحية الحية، ويقدمان معا على المسرح، وتم عمل افلام الرسوم المتحركة من لوحات أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بعد قراءة قصص ناصف الذى حولها لفليمسرح وباستخدام تقنيات التحريك.جدير بالذكر أنه وصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة الى ١٨٠٠ لوحة، وأن العرضين الأولين ضمن المشروع هما "حقول القراميط" و"ملك الشتاء" من تأليف وأشعار محمد ناصف، وبطولة عمرو عادل، مادونا، ميرى مجدى، أشرقت، ونادين، وسيف محمد، وهاله فكرى، وفناني فرقة مسرح الشمس، موسيقى وألحان وائل عوض، تصميم استعراضات ميدو آدم، ديكور نهاد السيد، تصميم كريم ضاحي، وأشرف على رسوم الأطفال والدعاية غادة شلبى، وبسنت طارق، فيديو كريم شلبى ومصطفى يونس، إخراج يوسف أبو زيد.