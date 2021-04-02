«الصحة» توضح طرق اكتشاف التوحد عند الأطفال (إنفوجراف)

قالت وزارة الصحة والسكان، في "إنفوجراف"، إن التوحد هو مجموعة من الاضطرابات المعقدة في نمو الدماغ تؤدي إلى حدوث صعوبة في التعامل مع المجتمع والتواصل معه.وأوضحت أنه من الصعب اكتشاف التوحد عند الأطفال قبل بلوغ سن 12 شهرا، لافتة إلى أنه يمكن تشخيصه بصورة عامة عند بلوغ سن عامين.وأشارت إلى أن السمات المميزة لمرض التوحد هى التأخر أو التراجع المؤقت في تطوير مهارات الطفل اللغوية، وتكرار القوالب النمطية في سلوكيات الطفل.وأكدت أن 50% من المصابين بالتوحد يعانون من إعاقات ذهنية، كما أن مستوى الأداء الذهنى لهؤلاء الأطفال متغير جدًا.وبالنسبة لدور الوالدين في مساعدة أطفالهم المصابين بالتوحد، أكدت الوزارة أهمية إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، وتزويد الطفل بالعلاجات النفسية والسلوكية، وتوفير الدعم اللازم للطفل.