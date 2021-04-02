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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسرة الطالب ضحية رسائل «واتساب» بالإسكندرية: قتله شاب بدم بارد (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:19 م
محمد سامح
محمد سامح
هبه عويضه
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أكد محمد عبد الجواد، جد محمد سامح، الطالب بالصف الثالث الإعدادي الذي لقي مصرعه بالسقوط من الدور السادس، من شرفة منزل شقيق زميلته بالمدرسة بالإسكندرية، بسبب خلاف على رسائل «واتساب» بين شقيقة الجاني والمجني عليه، أن الجاني الذي يدعى «مازم. ط. غ» كان عاقد النية لإيذاء حفيده وقتله بعد أن استدرجه إلى غرفة مهجورة داخل جراج بمصاحبة اثنين من أصدقائه.

وتابع خلال بث مباشر مع «الدستور» بمنزل المجني عليه الطالب محمد سامح، أن رسائل «واتساب» ليست هي التي قتلته، بل قتله شاب بدم بارد، حيث قتل طفل لم يكمل عامه الـ15، وطالب متفوق يحصد المراكز الأولي دائمًا في المدرسة في حفظ القرآن والرياضة.

وأضاف لـ«الدستور» أن اقوال الجاني في محضر الشرطة والنيابة متضاربة، حيث قال في البداية أنه سقط أثناء تركيب «الدش» فسقط من أعلى السطح، ثم قال إنه عندما صعد به إلى شقته تشاجر معه وعندما تعدي الجاني «مازن» عليه بالضرب حاول أن يهرب فسقط من الشرفة، كما قال والد الجاني إن نجله حاول يصور المجني عليه عاريا لكي يهدده بالصور إذ كان معه نسخة أخرى من صور شقيقته، وعند رفضه هرب وقفز من الشرفة فلقي مصرعه إثر السقوط.

وأوضح «عبد الجواد» أن حفيده محمد لاعب «كونغو فو»، وحصل على عدة شهادات وأحزمة من عدة مراكز شباب ومن الاتحاد المصري للكونغو فو، وهو ما يدل على أنه يستطيع يدافع عن نفسه إذا تشاجر الجاني معه، قائلًا: «هناك أكثر من فرد تكاثر على حفيدي وتم تهديده بسلاح حرزته النيابة، وتم حمله وإلقائه من شرفة المنزل».

وأشار إلى أن القضية محل التحقيق، ونحن ننتظر تقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة فنحن نثق أن حق ابننا سوف يظهر عن قريب، بالقصاص العادل.

ومن جانبها عقبت والدة المجني عليه، على من يرمي باللوم عليها بسبب إخبار أسرة الفتاة بمحادثات «واتساب»، أنها لأبنائها بمثابة الأم والأب بعد وفاة زوجها والد أبنائها منذ 6 أشهر، وما فعلته لم يكن سوى دور رقابي على أبنائها فلم تعتد أن تصمت عن أي خطأ، وهو ما فعلته.

وأضافت لـ«الدستور» أن نجلها محمد صديقها ويحكي لها كل شيء، وكان ينصت لنصائحها وابتعد عن الفتاة، ولكن هي لم تكف عن مراسلته مما دفعها للتحدث مع والدتها بحيث تحتوي ابنتها وتبتعد عن نجلها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن يكون رد الفعل هو عقد النية على قتل ابنها.

وكان قد استدرج «مازن، ط. غ» طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية المجني عليه محمد سامح الطالب بالصف الثالث الإعدادي، بمعاونة اثنين من أصدقائه، بداخل كشك خشبي بداخل جراج بمنطقة المعمورة لإنهاء خلاف بسبب محادثات «واتساب» بين المجني عليه وشقيقة الجاني، تم على إثرها استدراج المجني عليه إلى شقة الجاني بهدف الاعتذار لأسرة الفتاة ليلقى مصرعه بالسقوط من شرفة منزل الجاني بالدور السادس في ظروف غامضة، واتهمت أسرة المجني عليه «مازن. ط. غ» بقتل نجلهم بطعنه وإلقائه من الشرفة.

وتلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارا من مستشفى التأمين الصحي بطوسون يفيد بوصول المدعو «محمد سامح» 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصاب باسترواح في الرئة ونزيف داخلي بالبطن وكسور بالقفص الصدري وسجعات.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وتبين من الفحص أن المتوفى سقط من شرفة الطابق السادس بمنزل أحد شقيق زميلته بمنطقة المعمورة، وتحرر محضر رقم 6735 لسنة2021 جنح قسم ثان المنتزه، وألقت قوات مباحث شرطة قسم ثان المنتزه القبض على الجاني.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهم وصديقيه 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما وجهت له تهمة القتل والاحتجاز بشكل أولى، لحين اكتمال تحريات المباحث.


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