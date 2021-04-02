غدًا.. افتتاح معرض «ملامح مصرية» بليوان جاليري

يفتتح ليوان جاليري للفن التشكيلي بالزمالك معرض "ملامح مصرية"، والذي يتضمن أعمال لفنانين مصورين أجانب ومصريين منذ عام ١٨٥٠، وذلك في الساعة 12 ظهر غد السبت وحتى الساعة الثامنة مساء.ويضم معرض "ملامح مصرية" عددا كبيرا من المقتنيات الخاصة بعلوي فريد الخاصة بلينرت ولانروك ومجموعة من المصورين الأجانب، تشمل المقتنيات مجموعة من الصور الفوتوغرافية.يذكر أنه خلال الأربعينيات من القرن التاسع عشر وفد إلى مصر سبعة مصورين معروفين منهم بريطانيان وخمسة فرنسيين كان من أهمهم المصور الفرنسي مكسيم دوكامب الذي صور مصر من سنة 1849 إلى سنة 1851.وفي الكتاب المعنون بــ"مصر في عدسات القرن التاسع عشر"، رصد وتوثيق لكيف كانت مصر من أهم مراكز الحضارة والفنون في الشرق، إذ يمتد تراثها الأثري والمعماري إلى الألف الخامس قبل الميلاد، منذ بدء الفن الفرعوني القديم، الذي استمر حتى الألف الأول قبل الميلاد، حيث عرف المصريون شتى ضروب النشاط الفني عبر التاريخ، وتوالت حلقات الفن المصري متتابعة، من العصور اليونانية والرومانية والقبطية إلى الإسلامية.