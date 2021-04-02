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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعلن رفع عقوبات ترامب على محكمة الجنايات الدولية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:42 م
أنتوني بلينيكن
أنتوني بلينيكن
منار أحمد
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينيكن، اليوم الجمعة، رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على محكمة الجنايات الدولية.

وخلال العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة.

واتهم وزير الخارجية مايك بومبيو السابق، ا المحكمة بـ "محاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية".

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في ما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وانتقدت الولايات المتحدة المحكمة منذ تأسيسها، وهي واحدة من اثنتي عشرة دولة لم تنضم للمحكمة.

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