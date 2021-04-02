فرنسا تشيد بسلاسة حدودها مع المملكة المتحدة بعد «بريكست»

أشادت الجمارك الفرنسية الجمعة بـ"سلاسة" حركة العبور عبر المانش بعد ثلاثة أشهر من خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة، خاصة بفضل توظيف 600 عنصر وإنشاء "حدود ذكية".ومكّن النظام المعلوماتي الذي طورته الجمارك "من التعامل بكفاءة مع التدفقات والحفاظ على سلاسة الحركة عبر المعبر الحدودي"، وفق بيان لوزارة العمل والحسابات العامة.وقالت الوزارة التي تتبعها الجمارك، "بعد ثلاثة أشهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعبر ما يقرب من 37 ألف مركبة الحدود كل أسبوع للاستيراد، وأكثر من 38 ألف للتصدير".ووفقا لتقرير الجمارك السنوي لعام 2020، يظهر أنّ إجراءات التخليص الجمركي صارت أسرع بكثير مما كانت عليه في الماضي، إذ انخفض متوسط وقت توقيف البضائع من 13 دقيقة في عام 2004 إلى دقيقتين و31 ثانية.