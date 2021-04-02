حبس المتهمين بالتعدي على جارهم بمنطقة مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس المتهمين بالتعدي على شخص بمنطقة مصر القديمة بسبب خلافات الجيرة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.البداية عندما تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح.بالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المصاب وكلٍ من ( شخصين، مقيمين بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالمنطقة محل سكن المجنى عليه حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمان على المجنى عليه بالضرب باستخدام (2 سلاح أبيض) كانا بحوزتهما محدثان إصابته المشار إليها، ولاذا بالفرار.عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد مصلح معاون المباحث من ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أمام العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.