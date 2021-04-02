مسئول أمريكي: وفاة أحد ضباط شرطة الكونجرس جراء حادث الدهس

أعلن قائد شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، عن وفاة أحد ضباط شرطة الكونجرس جراء الحادث.من جهتها، قالت قائدة شرطة الكونجرس إن منفذ هجوم الكونجرس بعد عملية الدهس هاجم الضباط بسكين، مشيرة إلى أن الضابط الثاني المصاب وضعه مستقر.كما أكدت شرطة الكونجرس أن منفذ هجوم الكونجرس ليس معروفا لدى شرطة واشنطن.