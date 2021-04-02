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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تسجل 30 حالة تجلط بين 18 مليونا تلقوا لقاح أسترازينيكا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:54 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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أعلنت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل ثلاثين حالة من حالات تخثر الدم النادرة في بريطانيا بين أكثر من 18 مليون شخص تلقوا لقاح أسترازينيكا.

وقالت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية: "إن فوائد التلقيح ضد كوفيد-19 ما زالت تفوق أي مخاطر"، وحثت المواطنين على الاستمرار في أخذ اللقاح.

حتى 24 مارس، تم تسجيل 22 حالة تجلط في الجيب الوريدي الدماغي و8 حالات تجلط أخرى مع انخفاض الصفائح الدموية.

وأشارت الهيئة إلى أن "خطر الإصابة بهذا النوع المحدد من الجلطات الدموية ضئيل للغاية".

وأضافت في بيان أن "عدد وطبيعة الآثار السلبية التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن ليسا غير مألوفين مقارنة بأنواع أخرى من اللقاحات المستخدمة بشكل روتيني".

ولم تصدر تقارير عن حالات مماثلة بعد أخد لقاح فايزربايونتيك.

وقالت هيئة تنظيم الأدوية إن التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية لتقليل عدد الوفيات والإصابة بأعراض خطيرة ناجمة عن فيروس كورونا.

كانت هولندا الجمعة الأخيرة بين الدول الأوروبية التي أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا لتطعيم من تقل أعمارهم عن 60 عامًا وسط مخاوف من وجود صلة بينه والإصابة بجلطات دموية نادرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد تسجيل خمس حالات جديدة في هولندا لدى نساء تتراوح أعمارهن بين 25 و65 عامًا، توفيت إحداهن.

وكانت ألمانيا قد اتخذت قرارا مماثلا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تحدِّث وكالة الأدوية الأوروبية توصيتها بشأن هذه المشكلة في 7 أبريل. وهي
أعلنت سابقًا أن لقاح أسترازينيكا آمن، مثلما فعلت منظمة الصحة العالمية.

قالت وكالة الأدوية الأوروبية مجددًا الأربعاء إنها تعتقد أن اللقاح آمن وأن الخبراء لم يجدوا أي عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي.

جرى تطوير اللقاح مع جامعة أكسفورد في بريطانيا وهي من أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو 127 ألف لديها.

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