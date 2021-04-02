«الصحة»: استلام دفعات «سينوفارم واسترازينكا».. والفئات المستحقة ستحصل على لقاح كورونا فور التسجيل

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن كافة الفئات المستحقة ستحصل على لقاح كورونا فور التسجيل على الموقع الإلكتروني، لافتًا إلى أنه تم التوسع في تطعيم فئات أخرى بخلاف المواطنين الأكبر من 45 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة.وأكدت المصادر لـ«الدستور» أنه سيتم استلام دفعات جديدة من لقاحي «سينوفارم واسترازينكا» تباعًا خلال فترة المقبلة، مما سيساهم في توسيع نطاق التطعيمات بالجمهورية.وأوضحت أن الشحنة الأخيرة الواردة إلى مصر من لقاح «استرازينكا» ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن واستكمال تطعيم الفرق الطبية.وأشارت إلى أن متلقي لقاح «أسترازينيكا» سيحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا (٣ أشهر) من تلقي الجرعة الأولى، لافته إلى أنه حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 76% في الوقاية من فيروس كورونا و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا» بمطار القاهرة الدولي، صباح الخميس الماضي، كأول دفعة تصل مصر ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة «يونيسف» ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.