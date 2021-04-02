رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: استلام دفعات «سينوفارم واسترازينكا».. والفئات المستحقة ستحصل على لقاح كورونا فور التسجيل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:53 م
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن كافة الفئات المستحقة ستحصل على لقاح كورونا فور التسجيل على الموقع الإلكتروني، لافتًا إلى أنه تم التوسع في تطعيم فئات أخرى بخلاف المواطنين الأكبر من 45 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت المصادر لـ«الدستور» أنه سيتم استلام دفعات جديدة من لقاحي «سينوفارم واسترازينكا» تباعًا خلال فترة المقبلة، مما سيساهم في توسيع نطاق التطعيمات بالجمهورية.

وأوضحت أن الشحنة الأخيرة الواردة إلى مصر من لقاح «استرازينكا» ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن واستكمال تطعيم الفرق الطبية.

وأشارت إلى أن متلقي لقاح «أسترازينيكا» سيحصلون على الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا (٣ أشهر) من تلقي الجرعة الأولى، لافته إلى أنه حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 76% في الوقاية من فيروس كورونا و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا» بمطار القاهرة الدولي، صباح الخميس الماضي، كأول دفعة تصل مصر ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة «يونيسف» ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

موضوعات متعلقة

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

الخميس.. طارق إمام ضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية

قريبًا.. صدور «معجم أعلام النساء الفلسطينيات» لـ غريد الشيخ محمد

«الجعران المجنح».. تعرف على سر شعار المركبات الخاصة بنقل المومياوات

غدًا.. افتتاح معرض «ملامح مصرية» بليوان جاليري