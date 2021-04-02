الباز: مشاهدة نقل المومياوات الملكية عبر التلفزيون هي الأنسب

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشعب المصري إلى متابعة نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة من خلال التلفزيون، قائلا: "إنها ستكون الأنسب"، ويطالب المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع.





وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مشاهدة الموكب من خلال شباك المنزل أو الشارع سيجعلك ترى شيء واحد وهو التوابيت الملكية، ولكن من التلفزيون ستكون أمتع لأن المواطن سيستمتع بالأغاني والمشاهد الرائعة من متحف الحضارة بالإضافة للأفلام الوثائقية التي تعرض سيرة الملوك وغيرها من الفعاليات.