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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عادل: تطوير «الدلتا للأسمدة» سيعمل على سد الفجوة فى مصر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:43 م
الدكتور كريم
الدكتور كريم
أسامة الشندويلي
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قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الإعلان عن تطوير مصنع الدلتا للأسمدة في مكانه سيساهم في إحداث استقرار بين العاملين في الصناعات الكيماوية.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير مصنع الدلتا للأسمدة سيعمل على سد الفجوة من الأسمدة الموجودة في مصر.

وأوضح عادل أن التطوير عامل مهم للغاية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع كونه يساهم في توفير الأسمدة للمزراعين في منطقة الدلتا.

وأشار الى أن الدولة تبعث برسالة مهمة للغاية في إطار التنمية الصناعية المستهدفة لها.

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