«انتخابات الصحفيين».. ضياء رشوان يحسم لجنة الإسكندرية بـ68 صوتًا

كشفت مؤشرات أولية في انتخابات نقابة الصحفيين باللجنة الفرعية بمحافظة الإسكندرية، عن أن إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم 113 فردا.وأسفرت عملية فرز الأصوات عن حصول الزملاء المرشحين لمنصب النقيب على الأصوات التالية:١- ضياء رشوان (٦٨)٢- رفعت رشاد (٣٧)٣- كارم يحيى (٦)وما زالت عمليات الفرز مستمرة داخل اللجان الفرعية بنادي المعلمين بالجزيرة.