أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3 أبريل 2021
السبت 03/أبريل/2021 - 06:05 ص
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3 أبريل 2021، ونقدم لكم تقرير يومي عن كل أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات والتطورات في السوق المصرفي داخل البنوك المصرية، ويحتوي التقرير على أسعار العملات، وهي: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".
وعلى المستوى المحلي، تشهد أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية.
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وعلى صعيد سوق العملات المشفرة، بلغت إيثيريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث رأس المال السوقي، مستوى مرتفعا غير مسبوق عند ألفين و81.83 دولار، وكانت في أحدث التعاملات مرتفعة خمسة بالمئة إلى ألفين و65.45 دولار.
وفي الوقت ذاته، تجاوزت بتكوين لفترة وجيزة حاجز الستين ألف دولار للمرة الأولى في أسبوعين، لكنها محت بعضا من المكاسب فيما بعد لتبلغ 59 ألف و400 دولار، بزيادة 1.1 بالمئة.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبتيقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3 أبريل 2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.
وعلى المستوى المحلي، تشهد أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية.
سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوموثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري 18.32 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليومسعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ليسجل 21.50 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليومثبت صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلي المصري ليسجل 48.91 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.
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وعلى صعيد سوق العملات المشفرة، بلغت إيثيريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث رأس المال السوقي، مستوى مرتفعا غير مسبوق عند ألفين و81.83 دولار، وكانت في أحدث التعاملات مرتفعة خمسة بالمئة إلى ألفين و65.45 دولار.
وفي الوقت ذاته، تجاوزت بتكوين لفترة وجيزة حاجز الستين ألف دولار للمرة الأولى في أسبوعين، لكنها محت بعضا من المكاسب فيما بعد لتبلغ 59 ألف و400 دولار، بزيادة 1.1 بالمئة.