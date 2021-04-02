وزير الخارجية السويسرى يزور العراق غدًا
الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:51 م
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس سيزور العراق غدا.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن" وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السويسري إجنازيو كاسيس سيعقدان مؤتمرا صحفيا في بغداد غدًا السبت".
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن" وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السويسري إجنازيو كاسيس سيعقدان مؤتمرا صحفيا في بغداد غدًا السبت".