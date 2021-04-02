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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تبدى استعدادها للتعاون مع الصين للحفاظ على السلام فى الشرق الأوسط

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:53 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على المبادرة الصينية حول الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، معتبرة إياها تتماشى مع النهج الروسي، ومشيرة إلى استعداد موسكو للتعاون مع بكين من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية الروسية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء روسية،: "إن بكين تقترح خطة عمل بناءة تنص على رفض تصور المنطقة من خلال منظور التنافس الجيوسياسي".
وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أن "الأفكار الواردة في المبادرة الصينية تتماشى مع مقاربات السياسة الخارجية الروسية لتسوية النزاعات الإقليمية من خلال حوار شامل يركز على إيجاد حلول وسط تقوم على مراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية".
وتابعت الخارجية الروسية: "نحن على استعداد لمواصلة التفاعل الوثيق مع جمهورية الصين الشعبية من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

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