الجزائر: توافق مع تونس على تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية

أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم وجود توافق جزائري تونسي على تنسيق المواقف حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال بوقدوم، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اليوم، "سعدت بتجدد الفرصة للقاء أخي عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، الذي تحدوني وإياه عزيمة قوية للمضي قدما في مساعينا للدفع بالعلاقات التاريخية والاسترايجية بين البلدين الشقيقين إلى أرقى المستويات، وتنسيق المواقف في مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان بوقدوم قد زار أمس تونس حاملًا رسالة من الرئيس عبدالمجيد تبون إلى نظيره التونسي قيس سعيد.