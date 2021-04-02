مصرع شاب غرقًا بنهر النيل فى العياط

لقي شاب مصرعه غرقا في نهر النيل في العياط، وتكثف المباحث جهودها الوقوف على ملابسات الواقعة.كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب بنهر النيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان التابعة برفقتهم قوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال المتوفى، وتبين أنه لقي مصرعه غرقا.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الحادث.