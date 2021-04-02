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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يسجل ثالث مكسب أسبوعي بعد تقرير إيجابي للوظائف الأمريكية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:23 م
الدولار
الدولار
وكالات
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ارتفع الدولار اليوم الجمعة في تعاملات محدودة، ليسجل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أكثر من المتوقع في مارس، مما يشير إلى أنه ثابت على مساره نحو التعافي من الجائحة.

وأسواق المال مغلقة في أستراليا وسنغافورة وهونج كونج وبريطانيا وأوروبا بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة. ووول ستريت مغلقة أيضا، بينما أسواق السندات والعملات مفتوحة في الولايات المتحدة لأن الجمعة العظيمة ليست عطلة حكومية هناك.

أظهرت بيانات اليوم أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 916 ألفا الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس الماضي.

وعُدلت بيانات فبراير شباط صعودا لتُظهر إضافة 468 ألف وظيفة بدلا من الرقم السابق المعلن البالغ 379 ألفا.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 647 ألفا في مارس.

وفي تعاملات منتصف اليوم، كان مؤشر الدولار مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 93.025، ليكون قد سجل مكسبا في خمس من آخر ست جلسات.

من المرجع استمرار صعود الدولار لأعلى مستوياته في عدة أشهر، إذ يتزايد رهان المستثمرين على التعافي الاقتصادي.

وكان الدولار مرتفعا 0.1 بالمئة مقابل الين إلى 110.67 ين، ليكون غير بعيد عن أعلى مستوياته في عام، وهو 111 ينا.

في غضون ذلك، كان اليورو منخفضا 0.2 بالمئة مقابل الدولار عند 1.1756 دولار.

وعلى صعيد سوق العملات المشفرة، بلغت إيثيريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث رأس المال السوقي، مستوى مرتفعا غير مسبوق عند ألفين و81.83 دولار، وكانت في أحدث التعاملات مرتفعة خمسة بالمئة إلى ألفين و65.45 دولار.

وفي الوقت ذاته، تجاوزت بتكوين لفترة وجيزة حاجز الستين ألف دولار للمرة الأولى في أسبوعين، لكنها محت بعضا من المكاسب فيما بعد لتبلغ 59 ألف و400 دولار، بزيادة 1.1 بالمئة.

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