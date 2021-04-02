رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السوري محمد الماغوط.. عمل بالسياسة من أجل التدفئة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:43 م
محمد الماغوط
محمد الماغوط
خالد حماد
طباعة
يعد الشاعر السوري محمد الماغوط، أحد أبرز شعراء قصيدة النثرالعربية، بل ويمكن الإشارة إلى أنه أحد أبرز روادها الكبار، تشير سيرته إلى أنه ولد بمدينة سلمية، ينحدرمن أسرة فقيرة عاش والده أحمد عيسي يعمل فلاحًا بالأجرة في أراضي الآخرين.

وقد درس الماغوط الثانوية الزراعية، وأرجع دراستها لها نتيجة حتمية لظروف أهله المادية، بجوار ذلك تقديم المدرسة للطعام والشراب مجانًا، ومع ذلك لم يكمل دراسته.

بدأ حياته مع الشعر بقصيدة "غادة يافا، وانضم مبكر للأحزاب السياسية" الحزب القومي السوري" ولم يكن الدافع لانضمامه للعمل الحزبي وازع النضال القومي بل على حد قوله كان الانضمام للحزب نتيجة قربه من البيت، انه لفقره كان يلجأ إلى مكاتب الأحزاب ليتدفأ وكان لدى الحزب في مكتبه في السلمية “صوبيا” لم تتوفر لغيره من الأحزاب فانتسب إليه.

وأشار الكاتب والباحث اللبناني جان داية في كتاب" محمد الماغوط وصوبيا الحزب القومي" إلى أن الماغوط جمع التبرعات والاشتراكات الحزبية واشترى بها بنطلونا بدلا من تسليمها للمسؤول المالي المحلي في السلمية.

ومن أبرز أعماله: "سأخون وطني"، و"سياف الزهور"، و"حزن في ضوء القمر"، و"غرفة بملايين الجدران"، و" العصفور الأحدب"و"المهرج"، و"الفرح ليس مهنتي".

ومن أعماله مسرحية "ضيعة تشرين"، و"شقائق النعمان"، و"الأرجوحة "، و"غربة "، و"كأسك يا وطن"، و"خارج السرب" وغيرها من الأعمال مابين التليفزيون والمسرح.

رحل الشاعر والمسرحي محمد الماغوط عن عمر يناهز الـ 70عاما في الـ 3 من أبريل عام 2006 تاركا وراءه إرث لا ينضب من الفن والإبداع في مجالات الشعر والمسرح والتليفزيون والسينما.

موضوعات متعلقة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية


الصور

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

«الجعران المجنح».. تعرف على سر شعار المركبات الخاصة بنقل المومياوات

غدًا.. افتتاح معرض «ملامح مصرية» بليوان جاليري

السوري محمد الماغوط.. عمل بالسياسة من أجل التدفئة

محاضرات متنوعة وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر