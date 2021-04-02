السوري محمد الماغوط.. عمل بالسياسة من أجل التدفئة

يعد الشاعر السوري محمد الماغوط، أحد أبرز شعراء قصيدة النثرالعربية، بل ويمكن الإشارة إلى أنه أحد أبرز روادها الكبار، تشير سيرته إلى أنه ولد بمدينة سلمية، ينحدرمن أسرة فقيرة عاش والده أحمد عيسي يعمل فلاحًا بالأجرة في أراضي الآخرين.وقد درس الماغوط الثانوية الزراعية، وأرجع دراستها لها نتيجة حتمية لظروف أهله المادية، بجوار ذلك تقديم المدرسة للطعام والشراب مجانًا، ومع ذلك لم يكمل دراسته.بدأ حياته مع الشعر بقصيدة "غادة يافا، وانضم مبكر للأحزاب السياسية" الحزب القومي السوري" ولم يكن الدافع لانضمامه للعمل الحزبي وازع النضال القومي بل على حد قوله كان الانضمام للحزب نتيجة قربه من البيت، انه لفقره كان يلجأ إلى مكاتب الأحزاب ليتدفأ وكان لدى الحزب في مكتبه في السلمية “صوبيا” لم تتوفر لغيره من الأحزاب فانتسب إليه.وأشار الكاتب والباحث اللبناني جان داية في كتاب" محمد الماغوط وصوبيا الحزب القومي" إلى أن الماغوط جمع التبرعات والاشتراكات الحزبية واشترى بها بنطلونا بدلا من تسليمها للمسؤول المالي المحلي في السلمية.ومن أبرز أعماله: "سأخون وطني"، و"سياف الزهور"، و"حزن في ضوء القمر"، و"غرفة بملايين الجدران"، و" العصفور الأحدب"و"المهرج"، و"الفرح ليس مهنتي".ومن أعماله مسرحية "ضيعة تشرين"، و"شقائق النعمان"، و"الأرجوحة "، و"غربة "، و"كأسك يا وطن"، و"خارج السرب" وغيرها من الأعمال مابين التليفزيون والمسرح.رحل الشاعر والمسرحي محمد الماغوط عن عمر يناهز الـ 70عاما في الـ 3 من أبريل عام 2006 تاركا وراءه إرث لا ينضب من الفن والإبداع في مجالات الشعر والمسرح والتليفزيون والسينما.