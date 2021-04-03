سعر اليورو اليوم السبت 3-4-2021
السبت 03/أبريل/2021 - 06:42 ص
ياسمين محمودطباعة
المختصر تعرف علي سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3- 4- 2021 في البنوك المحلية والأجنبية مقابل الجنيه المصري. يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" اليوم السبت الموافق 3-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
أظهرت شاشات التداول مستويات سعر صرف اليورو ارتفاع سعره أمام الجنيه ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء عند مستوي 18.49 جنيه وللبيع 18.32، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.34، كما ارتفع اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.34، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.34، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.34، أما في بنك وفا التجاري فسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85.
سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3- 4- 2021شهد سعر صرف اليورو اليوم استقرارًا نسبيًا خلال الإجاز الرسمية للبنوك ليومي الجمعة والسبت في السوق المحلي بالمقارنة بالجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر تداول العملة الاوروبية اليوم في البنوك المحلية والأجنبية 18.51 جنيهًا، أما على الصعيد العالمي، فبعد حالة التراجع المستمرة من عملة اليورو الموحدة والتي تضم 19 دولة، فصعد أمام العملة الامريكية "الدولار" بشكل طفيف ليسجل 1.18 دولار أمريكي، مقابل تسجيلة أمس 1.1705 دولار.
وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
أظهرت شاشات التداول مستويات سعر صرف اليورو ارتفاع سعره أمام الجنيه ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء عند مستوي 18.49 جنيه وللبيع 18.32، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.34، كما ارتفع اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.34، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.34، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.34، أما في بنك وفا التجاري فسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85.