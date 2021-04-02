وسائل إعلام أمريكية: مهاجم الكونجرس دهس ضابطين وكان يحمل سكينًا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل أولية حول حادث الكابيتول، مشيرة إلى أن مهاجم مبنى الكابيتول كان يحمل سكينًا بعد دهسه الضابطين.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مهاجم مبنى الكونجرس حاول طعن ضباط بسكين بعد صدمه ضابطين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.كما أعلنت التقارير الإخبارية عن انتشار كثيف لقوات الحرس الوطني بعد حادثة الكونجرس، فضلًا عن إغلاق عدد من الشوارع بعد الحادث، بالإضافة إلى أن مهاجم الكونجرس تعرض لإصابات بليغة بعد إطلاق الرصاص عليه.