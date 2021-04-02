قصور الثقافة تنظم احتفالية لليوم العالمى لمتلازمة داون

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص لتحقيق العدالة الثقافية بالمشاركة بجميع احتفالات ذوي الاحتياجات الخاصة.حيث أقام القصر احتفالية اليوم العالمي لمتلازمة داون، وقدمت فرقة الفنون الشعبية عرضًا للتنورة، بجانب عرض لفرقة الآلات الشعبية بالمزمار والنقرزان، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين.كما عقدت محاضرة تثقيفية عن ذوي الاحتياجات قدمها مدير القصر بالاشتراك مع مؤسسة كيان لذوي الاحتياجات بملعب نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر.وفي سياق متصل تم توزيع مكافـآت مالية للمسابقة الرابعة لذوي الاحتياجات بمدرسة الصم الإعدادية الثانوية بنات، وتكريم الفتيات المتميزات الفائزات في مسابقة إقليم وسط الصعيد الثقافي والمشاركات من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص.كما أقيمت عدة ورش للأطفال للفنون التشكيلية، وورش التلي والكورشيه والأشغال الفنية بالإضافة لعقد العديد من الندوات للقصة والشعر ومسابقات ثقافية وفنية لتنمية مواهب الأطفال في شتي المجالات الثقافية والفنية لتنمية إبداعاتهم.