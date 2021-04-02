مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بقنا

وقع حادث تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل على الطريق الزراعي مصر- أسوان، بعد مدخل قرية الشويخات في قنا، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل بعد مدخل قرية الشويخات، أسفر عن مصرع اثنين وإصابة آخر.وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: "محمود بركات حسين، 45 عامًا، ومصطفى حسن هجان، 25 عامًا، فيما أصيب مصطفى رمضان أحمد، 37 عامًا"، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.