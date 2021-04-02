أكثر من مئة مليون شخص في أمريكا تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل

تلقى أكثر من 100 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حسب بيانات مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها الجمعة، وهي وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في البلاد.وتأكيدًا على التقدّم في حملة التطعيم الأميركية، تعهد الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي بأن 90% من البالغين سيكونون مؤهلين للحصول على اللقاحات بحلول 19 أبريل.