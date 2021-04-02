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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق بجوار المحطة الوسيطة في طوخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:02 م
حريق طوخ
حريق طوخ
كتب صلاح حسنى
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تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة على حريق نشب خلف المحطة الوسيطة بطوخ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجار السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الحماية المدنية بنشوب حريق خلف المحطة الوسيطة بطوخ.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ وتبين أن الحريق عبارة عن بقايا مخالفات سابقة خلف المحطة الوسيطة وجارى التعامل بالتنسيق مع الحماية المدنية بطوخ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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