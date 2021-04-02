حريق بجوار المحطة الوسيطة في طوخ

تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة على حريق نشب خلف المحطة الوسيطة بطوخ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجار السيطرة على الحريق.تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الحماية المدنية بنشوب حريق خلف المحطة الوسيطة بطوخ.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ وتبين أن الحريق عبارة عن بقايا مخالفات سابقة خلف المحطة الوسيطة وجارى التعامل بالتنسيق مع الحماية المدنية بطوخ.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.