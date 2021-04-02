الهند تبيع بشكل مفاجئ سندات في السوق الثانوية بقيمة 530 مليون دولار

باع البنك المركزي الهندي سندات في السوق الثانوية الأسبوع الماضي بلغت قيمتها 8ر38 مليار روبية (530 مليون دولار)، في خطوة وصفتها وكالة بلومبرج للأنباء بالمفاجئة، حيث أن البلاد تقوم بشراء ديون من أجل الحفاظ على عوائدها في نطاق السيطرة.ووفقا لبلومبرج اليوم الجمعة، قال البنك في نشرته الأسبوعية إن السلطات النقدية باعت واشترت بشكل منفصل 100 مليار روبية من السندات، وفقا لعملية الالتفاف.ويطلق مصطلح "عملية الالتفاف" عند القيام بشكل متزامن بشراء سندات طويلة الأجل وبيع سندات قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى التفاف منحنى العائد، وخلق انحناء أقل في هيكل الأسعار.وقالت بلومبرج إنه على الرغم من أن حجم البيع لم يكن كبيرا، فاجأت الخطوة المتعاملين، حيث إن بنك الاحتياطي الهندي "المركزي" يساند برنامج الإقراض القياسي للحكومة، عبر عملياته للسوق المفتوحة، ولم يبع ديونا في السوق الثانوية منذ فترة طويلة.وتأتي الخطوة بعدما أعاد محافظ البنك شاكتيكانتا داس الشهر الماضي التأكيد على موقفه بشراء 3 تريليونات روبية على الأقل من السندات خلال العام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل.