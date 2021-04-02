محمد عبدالعزيز يكتب: بل هو خَيْرٌ لنا

حكايتنا مع قناة السويس حكاية تاريخ ممتد يمثل مجرد رمز لحضارة هذا الشعب العظيم، كما يمثل جزءًا مهمًا من تاريخ هذا الوطن ويخلد لحظات أكثر أهمية فى مسيرته، قد تبدو تلك اللحظات مظلمة فى بدايتها، لكنها فى النهاية تنتهى بمشهد النهاية السعيدة- كما فى معظم أفلام السينما المصرية- إذ يلتقى البطل والبطلة فى مشهد عاطفى ينسى كل من تابع الفيلم أحداثًا مأساوية انتهى من متابعتها للتو، ولا أفهم لماذا كانت القناة هى العامل المشترك فى معظم أحداث مصر الكبيرة.إذ تروى لنا كتب التاريخ قصصًا كثيرة تدور أحداثها على ضفتى القناة القديمة والحديثة وتلك التى قرأنا عنها ولم ندركها، مثل تلك القناة التى حكت عنها المراجع التاريخية والتى فكر فى شقها سنوسرت الثالث، إذ كان أول من فكر فى شق قناة تربط البحرين الأحمر والمتوسط، ولا تزال آثار هذه القناة موجودة حتى اليوم فى جنيفة بالقرب من السويس، ومع إهمال تلك القناة لسنوات وامتلاء مجراها بالأتربة وتكون سد أرضى جعل الملاحة فيها مستحيلة، كانت هناك جهود بذلها عدد ممن حكموا مصر لاستعادة الاستفادة منها وإعادة تشغيلها من جديد.الفرعون نخاو الثانى المعروف باسم نيقوس، ودارا الأول ملك الفرس، وأيضًا بطليموس الثانى، وكذلك الإمبراطور الرومانى تراجان، ثم يأتى الفاتح العربى عمرو بن العاص الذى يعيد حفرها من جديد بعد مرحلة من الإهمال البيزنطى، ويطلق عليها اسم «قناة أمير المؤمنين»، ثم تعود لتتوقف الملاحة عبرها من جديد لمدة أحد عشر قرنًا بعد أن ردمها الخليفة العباسى أبوجعفر المنصور حتى لا يستخدمها الثائرون ضده فى نقل المؤن إلى أهل مكة والمدينة.وفى الثامن عشر من أغسطس عام ١٨٦٩ انتهت أعمال حفر قناة السويس بعد عشر سنوات كاملة من الحفر قام بها جدى وجدك من فلاحى هذا الوطن، قضوها فى شقاء وكد وعمل بالسخرة، واستخرجوا خلالها ٧٤ مليون متر مكعب من الأتربة، وفى يوم الفرحة الكبرى بالافتتاح غاب المصريون عن المشهد أو غُيَبوا رغم كونهم أصحاب الحق الأصيل فى الاحتفال، لأنهم صناع الحدث وملاكه الحقيقيون، ليتصدر المشهد بدلًا منهم ملوك أوروبا وأباطرتها، إذ جاءوا للاحتفال بمشهد افتتاح القناة وربما وطأت أقدامهم-وهم يحتفلون بالافتتاح- جثث بعض الشهداء المصريين من نحو ١٢٠ ألف شهيد قضوا نحبهم خلال عمليات الحفر نتيجة سوء التغذية وسوء المعاملة.وفى مساء يوم السادس والعشرين من يوليو عام ١٩٥٦، يأتى عبدالناصر ليعلن تأميم قناة السويس، ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وأيضًا ما عليها من التزامات للدولة المصرية، بل وتتحمل الدولة المصرية أعباء تعويض المساهمين وحملة حصص التأسيس بسعر سوقى عادل، وفقًا لسعر الإقفال فى اليوم السابق للتأميم فى بورصة الأوراق المالية بباريس، لتثور ثائرة القوى الاستعمارية، إذ كيف لدولة- كانوا يحسبونها ضعيفة بحكم عقود من الاحتلال- أن تتعافى بهذه السرعة وتناطح القوى العظمى وتمتلك القدرة على المطالبة بحقوقها التاريخية، فيبادر المستعمر بحشد جنوده للعدوان على مصر ثلاثيًا، وتنجح مصر فى صد العدوان على القناة ومصر كلها بتضافر جهود المصريين، حكامًا ومحكومين، وتصدى المقاومة الشعبية الباسلة للعدوان والمعتدين. وعلى إثر تداعيات نكسة يونيو ٦٧، تضطر مصر لإغلاق هذا المجرى الملاحى العالمى، لكنها ومع استعادة الأرض والعرض فى حرب التحرير الكبرى أكتوبر ٧٣ تفكر فى الحال فى عودة الملاحة، وبعد أشهر قليلة وتحديدًا فى ذكرى يوم النكسة من عام ١٩٧٤ يقوم الرئيس السادات بافتتاح القناة من جديد أمام حركة الملاحة العالمية كدليل جديد على عظمة هذا الشعب الذى يحول انكساراته إلى انتصارات وإنجازات. ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى سدة الحكم فى مصر، يفكر فى مشروع يعيد للمصريين ثقتهم ويحفظ للقناة مكانتها العالمية باعتبارها المجرى الملاحى الأهم على مستوى العالم، وفى عام واحد فقط تتحدى مصر نفسها والعالم كله، وتتمكن السواعد المصرية من شق قناة جديدة موازية تمكن من ازدواج الخط الملاحى، ويتوافد رموز وملوك ورؤساء العالم ليحضروا هذا الحدث التاريخى الكبير وهذا الإنجاز الإنسانى الضخم الذى تهديه مصر للبشرية، لتثبت من جديد دورها العظيم وترسخ محورية هذا الدور. ومع أزمة ملاحية، ستكشف الأيام تفاصيلها وأبعادها، يتصدى المصريون من جديد للأزمة، وهنا أستعين بكلمات كتبها المهندس البحرى نهاد النقراشى قال فيها: «إن تعويم عملاق بطول أربعة ملاعب كرة قدم، ويحمل ربع مليون طن بارتفاع خمسين مترًا يعنى عمارة من سبعة عشر دورًا إضافة إلى وزن السفينة نفسها، ليصل الإجمالى لنحو أربعمائة ألف طن، وترقد على بطنها لمسافة أكثر من مائة متر وتشحط بالمقدمة والمؤخرة فى ممر ضيق عرضه نحو مائتين وخمسين مترًا، وإعادة تعويمها بكامل حمولتها دون أن تميل على أحد الجانبين ودون أن يشق البدن أو يصاب بأى صورة- فإن كل ما سبق هو الحدث الأول من نوعه فى تاريخ البحرية على مستوى العالم، ولا بد أن يُذكر فى موسوعة جينيس، وأن تنتج مصر وهوليوود فى وقت واحد فيلمًا ضخمًا تحت العنوان الشهير (المهمة المستحيلة)، إذ لن تنسى بحريات العالم هذا الحدث التاريخى بحق». والشاهد أن مصر صاحبة الرسالة الإنسانية مهما أريد لها التعثر، فهى وبفضل الله ثم بعون المخلصين من أبنائها ستظل عصية على الانكسار، وستكون قادرة على تحويل محنتها إلى منحة، وستعمل فى صمت- اعتدناه من الرئيس السيسى- لتُخرس الأعداء بالعمل وليس بالكلام.«وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»، وتتحول مخاوف المصريين وقلقهم على واحد من أهم مصادر الدخل القومى المصرى إلى مصدر للاطمئنان إلى قيادات الهيئة من المصريين الذين تجاوزوا الأزمة باقتدار ومهارة تُحسب للعقلية الوطنية المصرية وتضاف إلى سجلها التاريخى المشرف، ومن ساعتها تلح علىّ تلك الآية القرآنية الكريمة وفيها طمأنة من الله تعالى لعباده: «لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ».