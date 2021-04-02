قصور الثقافة تواصل عرض «حكايات جدى» بشرم الشيخ

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة شرم الشيخ.حيث تم تقديم العرض المسرحى "حكايات جدى" لفرقة مسرح الطفل على خشبه مسرح القصر، تدور أحداثه حول ترسيخ القيم الأخلاقية لدى الأطفال، ونشر دعوة للحب والسلام والصداقة، وذلك فى إطار غنائى استعراضى.العرض تأليف كريم الشاورى أشعار محمد إبراهيم، ديكور وملابس محمد ابوعمرة، موسيقى وألحان أحمد العجمى، مخرج منفذ ابراهيم اسماعيل، اخراج جمال مهران.أعقب انتهاء العرض تكريم وتوزيع شهادات التقدير علي أطفال الفرقة وذلك بحضور رئيس الإقليم ولجنة المشاهدة المكونة من أحمد عبد الجليل، امين مرعى، شريف صلاح، وفريق العمل القائم على إخراج العرض الذي نال إعجاب جميع الحضور.جدير بالذكر أن العرض مستمر حتى ٧ أبريل الجارى.