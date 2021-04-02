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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المملكة المتحدة: تطعيم 5 ملايين بجرعة ثانية من لقاح كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:54 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت المملكة المتحدة اليوم الجمعة أن أربعة ملايين و948 ألفا و635 شخصا حصلوا حتى الآن على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم نقلا عن مصادر طبية بريطانية أن 31 مليونا و301 ألفا و267 من السكان حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن.

وأضافت بلومبرج أن المملكة المتحدة سجلت اليوم الجمعة 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 556 ألفا و319 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 15 أسبوعا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 36ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و6 حالات حتى الآن.

ومضى قرابة عام وتسعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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