مناقشة كتاب «التنمية الثقافية» لـ فؤادة البكري بثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة.حيث ناقش مسؤول النشاط بمكتبة الكوم الأحمر كتاب بعنوان "التنمية الثقافية" تأليف د. فؤادة البكري الذي تناول الحديث عن دور الثقافة الجماهيرية في تحقيق رسالة إنسانية سامية وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل الثقافة الي جماهير الشعب، والتي بدأت رسالتها منذ الستينات ١٩٦٦م وحتى الآن.وضمن مبادرة نقرأ لنرتقي ناقش مسؤول النشاط بمكتبة بولاق الدكرور كتاب بعنوان "ماذا جرى لمصر" للدكتور رفعت السعيد الذي تضمن طرحا ثقافيا اجتماعيا لأحوال أقباط ومسلمي مصر في الوقت الحالي، ومحاولات بعض المغرضين للتفرقة بين المصريين على أساس الدين.قدم مسؤول النشاط ببيت ثقافة المتانيا محاضرة بعنوان "تقبل الآخر" تضمنت التأكيد على أهمية قبول الآخرين وتعميق قيم التسامح وقبول الرأي الآخر ودور المؤسسات التربوية بدء من الأسرة فالعائلة ثم المدرسة والجامعة، وكذلك المؤسسات الدينية والثقافية لما لها من دور كبير في تشكيل شخصية الفرد.بجانب مناقشة كتاب "تاريخ آداب اللغة العربية" الذي يتضمن طرحا لتاريخ أداب اللغة العربية منذ بداية العصر الجاهلي وحتى بداية القرن العشرين، ويتكون من أربعة أجزاء يتناول كل جزء حقبة تاريخية معينة.ناقش مسؤول النشاط ببيت ثقافة اوسيم كتاب بعنوات "مرايا قوس قزح" تأليف ماجد يوسف، وذلك ضمن مبادرة "نقرأ لنرتقي" كما نفذ مسئولو النشاط بقصر ثقافة الجيزة ورشة تعليم العزف على "الفيولينة" بجانب ورشة فنون تشكيلية لتنفيذ زينة رمضان من الفوم الجلتر، بالإضافة إلى بروفة للعرض المسرحي "تيل اشبيغل" للمخرج إبراهيم المهدي.بينما ناقش مسئول النشاط بمكتبة القطوري الثقافية كتاب "مصباح الذات" ترجمة محمد اللوزي الذي يتناول الشعر الفارسى المعاصر خلال النصف الأول من القرن الحالي.