وزير السياحة والآثار: استقبال عسكرى لـ«المومياوات».. وعرضها للجمهور 18 أبريل (حوار)

■ كيف كانت الاستعدادات لنقل المومياوات الملكية؟

■ ما توجيهات الرئيس السيسى فى هذا الشأن؟

■ وماذا عن الترويج لهذا الحدث التاريخى؟

■ متى سيتم عرض المومياوات الملكية فى متحف الحضارة؟

■ كم تبلغ قيمة تذكرة متحف الحضارة؟

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، اتبع جميع معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميًا فى نقل القطع الأثرية، حيث تم إجراء دراسة شاملة لحالة كل مومياء قبل البدء فى عملية التغليف، واكتشاف نقاط الضعف بها وتقويتها وترميمها بأيادٍ مصرية.وأضاف «العنانى»، لـ«الدستور»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد وجه بضرورة تطوير المناطق الموجودة على خط سير الموكب، بداية من ميدان التحرير حتى الفسطاط، مع إنشاء كوبرى لربط عدد من الطرق، لتسهيل الوصول إلى المتحف، وهو ما تم بالفعل، مشيرًا إلى أنه تم تدشين حملة ترويجية للحدث فى الأسواق العالمية والعربية مصدرة السياحة لمصر.- لا شك أن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط حدث استثنائى لن يتكرر، وذلك فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد والحضارة المصرية العريقة.وقد تم تغليف المومياوات باستخدام الطرق العلمية الحديثة، وعملية النقل تتم وفقًا لإجراءات محددة يراعى فيها كل معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميًا فى نقل القطع الأثرية، وذلك من خلال وضعها داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، ثم تحميلها على عربات تم تصميمها وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث، بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.وتم إجراء دراسة شاملة لحالة كل مومياء قبل البدء فى عملية التغليف واكتشاف نقاط الضعف بها وتقويتها وترميمها بأيادٍ مصرية من فريق عمل من مرممى الوزارة الأكفاء.وسيتم استقبال المومياوات استقبالًا عسكريًا يليق بعظمة الأجداد وإطلاق ٢١ طلقة تشریفیة بالمتحف القومى للحضارة المصریة بالفسطاط.- وجه رئيس الجمهورية بضرورة تطوير المناطق الموجودة على خط سير الموكب بداية من ميدان التحرير حتى الفسطاط، وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة جميع الشوارع على خط السير، حيث تم تطوير ميدان التحرير، عبر وضع مسلة بالميدان كانت مقسمة إلى ٣ أجزاء، وتم ترميمها وتركيبها، وكذلك ترميم ووضع ٤ كباش ليست من طريق الكباش، لكنها من خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدينة الأقصر.هذا إلى جانب ترميم سور مجرى العيون، ورفع كفاءة بحيرة عين الصيرة وإعادة توظيفها، وإنشاء كوبرى لربط عدد من الطرق، لتسهيل الوصول إلى المتحف، مع قيام طلبة كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان بتجميل الحوائط الخرسانية الموجودة فى أماكن متفرقة على طول طريق موكب نقل المومياوات الملكية برسم جداريات فنية، تعتمد فكرة تصميمها على توثيق تراث الحضارة المصرية القديمة بطريقة فنية، بكل ما تحمله من أصول فنية ومعان رمزية وتعبيرية، بأسلوب فنى حديث يتماشى مع مجتمعنا المصرى المعاصر.بجانب قيام الطلبة أيضًا بتجميل أحواض النباتات الموجودة بمتحف الحضارة برسومات تعكس مظاهر الفن فى العصور التاريخية المختلفة بمصر، وتجميل بعض الأعمدة الرخامية بنحتها بنقوش أثرية، كما تم تصميم عدد من اللوحات التى توضح محتوى المتحف.- تم تدشين حملة ترويجية للحدث فى الأسواق العالمية والعربية مصدرة السياحة لمصر، وهذه الحملة الدعائية تتضمن ترجمة جميع المواد والأفلام الترويجية للحدث إلى ١٤ لغة مختلفة، ليتم وضعها على الصفحات الرسمية للوزارة والهيئة المصرية للتنشيط السياحى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام وفيسبوك وتويتر ويوتيوب» فى الأسواق العربية والدولية. كما تم شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، للترويج لهذا الحدث فى عدد من الأسواق السياحية المهمة، مع وجود أكثر من ٢٠٠ جهة إعلامية دولية لبث الحدث مباشرة، والسماح بالتصوير المجانى للإعلامين الدولى والمحلى داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بعد الانتهاء من الاحتفالية، وذلك خلال يومى ٤ و٥ من شهر أبريل الجارى.- سيتم، خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز قاعة المومياوات ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها، على أن يتم استقبال الزيارة للقاعة ابتداء من يوم ١٨ أبريل الجارى الذى يوافق يوم التراث العالمى».- أسعار تذاكر المتحف: ٢٠٠ جنيه للأجنبى، ١٠٠ جنيه للطالب الأجنبى، ٦٠ جنيهًا للمصرى و٣٠ جنيهًا للطالب المصرى، ومن المقرر منح تخفيض بنسبة ٥٠٪ على سعر تذكرة المتحف، وذلك للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ أبريل حتى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزى، وقد تم تدشين الصفحة الرسمية للمتحف ومنصة لحجز التذاكر على الإنترنت.