البحرين تعتزم الإفراج عن 126 سجينًا

أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، أنها ستسمح لأكثر من 100 سجين بقضاء ما تبقى من فترة سجنهم خارج السجن فيما أعرب متظاهرون وجماعات حقوقية عن مخاوفهم من إصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين.وقالت النيابة العامة في بيان إن 126 سجينًا سيقضون ما تبقى من أحكامهم في "مكان بديل" أو خارج السجون، مضيفة أن المحكوم عليهم سيخضعون للمراقبة إلكترونيًا.واحتج العشرات من أقارب السجناء الجمعة في ضواحي العاصمة المنامة وسط إجراءات أمنية مشددة للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلاتهم، بحسب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحققت منها وكالة فرانس برس.وقالت السلطات البحرينية الأسبوع الماضي إن ثلاثة أشخاص في سجن "جو" في المملكة الخليجية أصيبوا بكوفيد-19. وأضافت أنهم عُزلوا وأن حالتهم مستقرة.وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية في وقت لاحق أنه تم الانتهاء من حملة لتطعيم جميع السجناء المسجلين لديها.