أوركسترا «الكونسرفتوار» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

ضمن فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، أقيم حفل موسيقى لأوركسترا الكونسرفتوار لآلات النفخ والإيقاع بالمعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار بأكاديمة الفنون بقيادة المايسترو الدكتور أحمد الحناوي، وذلك على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.تضمن الحفل مجموعة من المؤلفات الموسيقية لنخبة من أشهر مؤلفي الموسيقى العالمية منها مارش النصر لجوزيبي فيردي ورميو وجولييت لنينو روتا، والبرغوت الأسباني ليوليوس ويلتر وفالس النيل السعيد لأحمد الحناوي، والطريق إلى موسكو احمد الحناوي ومقطوعة شمس الزناتي لهاني شنوده، ومهمة مستحيلة لأنو شريفان وتاكسي تيجانا بود كوليمان.