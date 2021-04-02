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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض «المهان» على مسرح الحديقة الدولية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:15 م
مسرح الحديقة الدولية
مسرح الحديقة الدولية
ايهاب مصطفى
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تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لإطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي للفرق المسرحية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

حيث تقدم فرقة قصر ثقافة مصر الجديدة بفرع ثقافة القاهرة عرضا بعنوان "المهان"، تأليف سليم كتشنر، أشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان جمال رشاد، إضاءة منتصر محمد ومحمد حسن، فنى صوت سيد محمد زيان، ميكانست شاكر محمد، وغناء صافى صفوت ومارلى عماد وعلى ذكى ومايكل جمال، مساعد مخرج مصطفى خالد، مخرج منفذ عبدالفتاح مخلوف، إخراج صفوت صبحى، والعرض بطولة باقة متميزة من فنانى فرقة قصر ثقافة مصر الجديدة المسرحية.

تدور أحداث العرض حول الصراعات بين الشعوب والأشقاء، فهي لا تصنع أمانا ولا سلاما، ونحن ننادى بالتكاتف والمحبة والسلام، ولا تكن كالمهان الذى تغرب وسافر ولقى العديد من الخلافات والصراعات وعاد إلى وطنه يبحث عن الأمان.

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