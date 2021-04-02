قصور الثقافة تختتم فعاليات برنامج الاستراتيجية والأمن القومي

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بحضور نائب رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الإدارة المركزية للتدريب بالمعهد، فعاليات البرنامج التدريبي "الإدارة الاستراتيجية للقيادة التنفيذية"، وذلك لخمسة عشر متدربًا من العاملين بالهيئة والمنفذ بمعهد التخطيط القومي في الفترة من 27 مارس وحتى الأول من أبريل.حيث قامت رئيس المركزية بتهنئة المشاركين بالبرنامج، ومؤكدة على الهدف الرئيسي منه وهو تأهيلهم في مجال القيادة والإدارة الاستراتيجية من خلال الاتصال والتواصل، وإدارة التوجهات المستقبلية للأنظمة الثقافية وتحليلها، وتقييمها بمهنية وفاعلية، وفق أفضل الممارسات الإدارية بصورة شاملة لتُمكِّن المشاركين من صياغة وتنفيذ وقيادة استراتيجية تحافظ على المؤسسة الثقافية من التغير الديناميكي.تجدر الإشارة إلى أن اخر محاضرات البرنامج تناولت الأدوار والنظم المساندة لتعزيز الأدوار الاستراتيجية خاصة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث أوضحت الدكتورة مها الشال أن الأدوار الاستراتيجية ما هي إلا خطة ونمط وموقع وتصور فهي خطة، لأنها تهتم بالمستقبل ورسم المسارات واختيار وتحديد البدائل للوصول لأهداف معينة ونمط، لأنها حياة للمؤسسة يمكن إدراكها من خلال تتبع الجزئيات والموقع، حين يحرك القائد قوات معينة لموقع مؤثر يحقق أعلى فرص للنجاح، وتجنب الخسارة أو تقليلها بحسب الظروف، أي أن الإدارة الاستراتيجية في الأساس موقع يحقق النصر.