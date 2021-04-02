رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات برنامج الاستراتيجية والأمن القومي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:14 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
ايهاب مصطفى
طباعة
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بحضور نائب رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الإدارة المركزية للتدريب بالمعهد، فعاليات البرنامج التدريبي "الإدارة الاستراتيجية للقيادة التنفيذية"، وذلك لخمسة عشر متدربًا من العاملين بالهيئة والمنفذ بمعهد التخطيط القومي في الفترة من 27 مارس وحتى الأول من أبريل.

حيث قامت رئيس المركزية بتهنئة المشاركين بالبرنامج، ومؤكدة على الهدف الرئيسي منه وهو تأهيلهم في مجال القيادة والإدارة الاستراتيجية من خلال الاتصال والتواصل، وإدارة التوجهات المستقبلية للأنظمة الثقافية وتحليلها، وتقييمها بمهنية وفاعلية، وفق أفضل الممارسات الإدارية بصورة شاملة لتُمكِّن المشاركين من صياغة وتنفيذ وقيادة استراتيجية تحافظ على المؤسسة الثقافية من التغير الديناميكي.

تجدر الإشارة إلى أن اخر محاضرات البرنامج تناولت الأدوار والنظم المساندة لتعزيز الأدوار الاستراتيجية خاصة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث أوضحت الدكتورة مها الشال أن الأدوار الاستراتيجية ما هي إلا خطة ونمط وموقع وتصور فهي خطة، لأنها تهتم بالمستقبل ورسم المسارات واختيار وتحديد البدائل للوصول لأهداف معينة ونمط، لأنها حياة للمؤسسة يمكن إدراكها من خلال تتبع الجزئيات والموقع، حين يحرك القائد قوات معينة لموقع مؤثر يحقق أعلى فرص للنجاح، وتجنب الخسارة أو تقليلها بحسب الظروف، أي أن الإدارة الاستراتيجية في الأساس موقع يحقق النصر.

موضوعات متعلقة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

حكاية «فتاة الهرم».. حاول صديقها معاشرتها بالقوة فمزقت جسده بالطعنات


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

بين الدراما والتاريخ.. حكاية الملك أحمس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
المزيد

الثقافة

أوركسترا «الكونسرفتوار» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

مناقشة كتاب «التنمية الثقافية» لـ فؤادة البكري بثقافة الجيزة

عرض «المهان» على مسرح الحديقة الدولية

قصور الثقافة تختتم فعاليات برنامج الاستراتيجية والأمن القومي