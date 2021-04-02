مصرع فتاة سقطت في بئر مصعد ببنها

شهدت منطقة الفلل، التابعة لقسم ثان بنها، مصرع فتاة إثر سقوطها من بئر مصعد من الدور 12، وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ بسقوط فتاة من أعلى بئر مصعد بالدور 12، وانتقلت الأجهزة المعنية، وتبين وفاة الفتاة وتدعى "ع. م. م، ٢٦ عاما".وأوضحت التحريات أن الفتاة كانت في زيارة لشقيقها في "عزومة" على وجبة رنجة، وكانت تتكئ على باب خشب لمصعد غير مجهز، فسقطت من بئر المصعد من الدور 12 وحتى جسم المصعد بالدور 8، مما أدى إلى مصرعها في الحال وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعي.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فيما صرحت بدفن جثمان الفتاة.